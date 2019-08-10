Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин опубликовал на сайтах этих организаций особое праздничное обращение к верующим.

"В эти благословенные дни великого праздника мы молим Всевышнего Аллаха принять паломничество наших братьев и сестер, наши жертвоприношения, добрые деяния и наполнить наши сердца чувством взаимной любви, милосердия и сострадания, а также даровать мир и благополучие нашей Родине и всему человечеству. Пусть искренние поступки укрепят наши сердца богобоязненностью и верой. Мы возносим к нашему Господу молитвы о благополучии и здоровье наших семей, излечении и выздоровлении больных, пропитании и достатке бедных и неимущих", - написано в обращении муфтия.

Гайнутдин отметил, что послание мира - один из главных смыслов праздника. "Истинное служение Богу заключается в жертвовании своих здоровья, имущества и времени для совершения добра и принесения пользы обществу. Мы призваны беречь людские жизни и остерегаться войн, где проливается кровь невинных и гибнут люди. Люди должны жить в гармонии и согласии", - добавил он.

Курбан-байрам - это тюркское название исламского праздника Ид аль-Адха (по-арабски - "Праздник жертвоприношения"), одного из главных праздников ислама. Им ознаменовано окончание хаджа - священного для мусульман паломничества в город Мекка в Саудовской Аравии. Курбан-байрам отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, который в 2019 году начнется 11 августа. В 2019 году из России в хадж отправились более 25 тыс. паломников.

За день до начала праздника отмечается день Арафат, во время которого участники хаджа совершают намаз у подножия горы Арафат неподалеку от Мекки - в этот день у мусульман принято соблюдать пост.

Традиции праздника

Согласно изложенному в Коране сюжету, ангел Джабраил (в библейской традиции - Гавриил) явился к пророку Ибрахиму (Аврааму) во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила (Измаила). Ибрахим не стал перечить воле Аллаха, а Исмаил покорился отцу и пошел на смерть. Когда Ибрахим уже был готов принести своего сына в жертву, Аллах остановил его и повелел принести в жертву животное. Поэтому в праздник проводятся обязательные жертвоприношения животных.

Допустимыми к жертве животными являются верблюды, буйволы, быки или коровы, бараны, овцы или козы возрастом до года. Одно животное приносится в жертву от одной семьи, а его мясо делится на три части: одна из них идет в помощь неимущим, из второй делается угощение для родственников, и еще одна остается в семье. В праздничные дни принято ходить в гости к друзьям и обмениваться подарками. В Крыму, Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чечне Курбан-байрам официально является праздничным днем.

Праздник для детей и помощь нуждающимся

Масштабно планируется отметить Курбан-байрам в российских регионах. Традиционно в праздничный день богослужение начнется с проповедей и праздничного намаза, кульминацией станет принесение в жертву животных - для забоя жертвенных животных будут оборудованы специальные места. Главным местом притяжения станут соборные мечети. По традиции верующие будут ходить в гости друг другу и угощаться за праздничными столами - в эти дни принято посещать всех родственников, наибольшее внимание уделяется старшему поколению.

Во многих регионах в связи с тем, что праздник выпадает на воскресенье, объявлен дополнительный выходной 12 августа. В этот день в Симферополе, в сквере им. К. А. Тренева состоится празднование Курбан-байрама. Там пройдет концерт творческих коллективов, народных ансамблей, ярмарка изделий народных мастеров, спортивные состязания, все желающие смогут бесплатно отведать плов.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Кубани в честь праздника организует детские мероприятия с конкурсами, мастер-классами, развлечениями, подарками. "Если взрослый Курбан-байрам - это символ смирения и покорности воле Всевышнего, то детский его вариант - это праздник веселья, радости и смеха", - рассказали ТАСС в ДУМ. Отдельно верующие поздравят и своих соотечественников - этнических черкесов из Сирии, вернувшихся на историческую землю.

Основным центром празднования Курбан-байрама в Санкт-Петербурге по традиции станет Соборная мечеть на Петроградской Стороне, где на праздничное богослужение соберутся верующие из города и Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в ДКМ Петербурга и Северо-Западного региона России, ожидается участие более 100 тыс. человек.

Важная составляющая праздника Ид аль-Адха - помощь бедным и нуждающимся людям. Так, в Казани в субботу в день Арафат накормили 200 нуждающихся, а фонд "Закят" раздал пять тонн мяса - помощь получили 1 тыс. семей и 10 социальных учреждений. В Чечне на праздник малоимущим семьям раздадут жертвенных барашков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, помощь окажет фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова - для этого уже запрошены списки нуждающихся в ДУМ республики.

Раздача мяса будет производиться в Карачаево-Черкесии благотворительным фондом "Территория милосердия". Организация начнет прием жертвенного мяса с наступлением праздника, чтобы затем раздать его нуждающимся. "Религией предписано, что в этот праздник одна третья часть от мяса принесенного в жертву животного должна отдаваться бедным. Эту часть мы и будем принимать, после чего раздадим жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - рассказала ТАСС сотрудница фонда.