Премьера триллера "Охота" в США отменена из-за серии трагедий со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Премьера в США триллера "Охота" (The Hunt, 2019) отменена в связи с серией трагедий со стрельбой. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter киностудия Universal Pictures.

"Universal Pictures уже объявляла паузу в кампании маркетинга "Охоты", после глубоких раздумий киностудия решила отменить свои планы релиза этого фильма. Мы поддерживаем наших кинематографистов и будем продолжать распространять фильмы в сотрудничестве со смелыми и дальновидными создателями, но мы осознаем, что сейчас не время показывать этот фильм", - отметила киностудия. Она не уточнила, будет ли демонстрировать картину в более поздние сроки.

Премьера "Охоты" в США планировалась на 27 сентября. Этот фильм, в котором снялись Бетти Гилпин, Хиллари Суэнк, Эмма Робертс, Итан Сапли и другие, повествует об охоте на 12 незнакомых друг другу человек, проснувшихся в глухом лесу.

На прошлой неделе имел место ряд трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.