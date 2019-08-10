В конкурсе "Миссис Россия 2019" победила Екатерина Нишанова из Геленджика

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Победительницей конкурса "Миссис Россия 2019" стала Екатерина Нишанова из Геленджика, в номинации "Миссис Россия Globe" победила Ксения Кривко из Кемерово. Об этом было объявлено во время финала конкурса, который прошел накануне вечером в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Ведущими церемонии выступили заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери, которые и объявили победительниц в основных и специальных номинациях. Как пояснили организаторы конкурса, обладательница титула "Миссис Россия Globe" будет представлять Россию на конкурсе "Mrs. Globe" в Китае.

Четвертой "Вице-миссис Россией" стала Наталья Резникова (Ставрополь), третьей - Светлана Жаворонкова (ЦФО), второй - Влада Брем (Иркутск). Первой "Вице-миссис России" жюри назвало Анну Митрофанову (Самара).

В номинации "Гран-при Миссис Россия 2019" победила Елена Пупова (Великий Новгород), в номинации "Королева России" - Кристина Кошевая (Туапсе). "Mrs Russia Globe Classic" стала Лариса Китова (Нижний Новгород) - она будет представлять Россию на конкурсе в Лос-Анджелесе.

"В этом году состав участниц просто поражает своим разнообразием профессий и хобби. Конкурсантки имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме", - отметила Камиллери и добавила, что на всех конкурсанток приходится 58 детей и шесть внуков.

В свою очередь, президент конкурса, президент фонда "Планета женщин" Алла Маркина призналась, что переживает за всех участниц и победительниц конкурса, следит за успехами своих подопечных, конкурсанток прошлых лет, в социальных сетях. "Я не стала многодетной мамой в жизни, но стала ею в принципе", - сказала она и добавила, что участницы конкурса называют ее "королева мама".

Королевы космоса и спорта

Конкурс в этом году был посвящен теме космоса, поэтому было решено учредить специальную номинацию "Королева космоса". В ней победила Мария Волкова (Ижевск). Обладательница титула получит право надеть корону 7 сентября первой победительнице конкурса "Миссис Королёв 2019". Также в течение года она будет участвовать в культурных и общественных мероприятиях города Королёв.

"Гранд Королевой России" стала Виталия Шатрова (Рязань), "Мамой года" - Елена Чеботкова (Волгоград). "Королевой спорта" признали Наталью Демидову (Чувашия). В номинации "Миссис очарование" победила Евгения Савинкова (Кубань), а "Миссис грацией" жюри признало Фаину Хузина (Москва). Звание "Миссис Улыбка" получила Юлия Софронова (Нижний Новгород). "Миссис обаянием" стала Марина Мантурова (Урал), а "Миссис Фото" - Алена Белитова (Ярославль). Звание "Миссис зрительских симпатий" досталось Маргарите Мельниковой из Поволжья. Также были объявлены победительницы в других специальных номинациях.

В этом году за звание "Миссис Россия" боролись 27 финалисток со всей России - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Великого Новгорода, Самары, Тольятти, Кемерово, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов. В состав жюри конкурса под председательством президента фонда "Планета женщин", президента конкурса "Миссис Россия" Аллы Маркиной вошли модельер Вячеслав Зайцев, "Миссис Россия 2010" и "Mrs. Globe 2011", модель, Алиса Крылова, актер театра и кино Михаил Горевой, художник, автор кукол, Светлана Пчельникова, певица Катя Лель, советский и российский артист балета Гедиминас Таранда и др. Также было создано "королевское жюри", состоящее из победительниц конкурсов прошлых лет - оно выбрало "Королеву России".

О конкурсе

Организатором проекта выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин". Конкурс "Миссис Россия" проводится с 2000 года, его победительницами в разное время становились Ольга Шестакова, Евгения Акуленок, Евгения Кондратьева, Наталья Алексенцева, Алиса Крылова, Анна Городжая, Кристина Беленькая.

Кроме короны победительницы получают призы и подарки от партнеров и спонсоров проекта. В течение года после конкурса они участвуют в социальных, благотворительных и культурных проектах.