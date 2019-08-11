Минздрав Киргизии рассказал о пострадавших в ходе беспорядков

БИШКЕК, 11 августа. /ТАСС/. Более 130 человек обратились за медицинской помощью во время произошедших в Киргизии 7-8 августа беспорядков. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Министерством здравоохранения страны сообщении.

"Медицинская помощь в общей сложности была оказана 136 пострадавшим, на сегодняшний день в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 человек", - говорится в сообщении. Из них только один находится в тяжелом состоянии - это получивший тяжелую травму головы начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов.

"Состояние Курманкулова тяжелое", - отмечает Минздрав.

Беспорядки в Киргизии начались в среду на фоне силовой спецоперации по задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, когда спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции в селе Кой-Таш бывший глава государства был задержан.

Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, Атамбаев был доставлен СИЗО ГКНБ Киргизии.