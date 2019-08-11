Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, пожелав им мира, счастья и благополучия. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков", - отметил глава государства.

По словам Путина, жизнь мусульманской общины наполнена благими делами и начинаниями: уделяется большое внимание реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив.

Президент подчеркнул ценный вклад мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога.