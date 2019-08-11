Электрички Горьковского направления МЖД временно не останавливаются на платформе Черное

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Электрички Горьковского направления МЖД, следующие из Москвы, временно не останавливаются на платформе Черное из-за того, что в ночь на воскресенье она была повреждена. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

"Временно пригородные поезда по направлению из Москвы не останавливаются на остановочном пункте Черное. По предварительной информации, сегодня ночью при производстве хозяйственных работ произошло частичное повреждение платформы. Никто не пострадал. Для восстановления платформы был проведен демонтаж ее части с помощью специальной техники", - говорится в сообщении.

Причина повреждения платформы устанавливается.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЖД, электрички, следующие в сторону Москвы, останавливаются на платформе Черное по расписанию, а поезда в сторону области проезжают ее без остановки. Железнодорожники создают временные деревянные конструкции, чтобы быстрее возобновить посадку и высадку пассажиров из пригородных поездов, следующих в сторону области, планируется, что в понедельник 12 августа работы будут завершены.

В пресс-службе добавили, что от платформы Черное до соседнего остановочного пункта Заря запущен компенсационный автобусный маршрут АО "Центральная ППК".