Роспотребнадзор опубликовал требования к производству и реализации кваса

ТАСС, 11 августа. Эксперты Роспотребнадзора представили нормы, которым должен следовать производитель кваса при изготовлении и реализации продукта.

"При изготовлении кваса по ГОСТ не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что производитель обязан соблюдать условия хранения сырья, поддерживать чистоту оборудования и инвентаря во время создания продукта. Кроме того, важно выбирать безопасные способы дезинсекции и санитарной обработки производственных помещений.

Изготовитель должен довести до потребителя информацию о наименовании организации, ее месте расположения и государственной регистрации. На упаковке продукта обязательно должна быть дата изготовления и наименование товара, показатели пищевой ценности, условия и сроки хранения кваса, срок годности при вскрытии продукта.

Квас должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей. При реализации продукта на розлив продавец должен быть в чистой одежде и в головном уборе. У него должна быть личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестации. Упаковки для розлива должны находиться на специальных подтоварниках (поддонах), но не на земле.