Более 2 тыс. мусульман приняли участие в праздничном намазе в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. мусульман приняли участие в самом массовом в Крыму праздничном намазе в честь мусульманского праздника Курбан-байрам, который прошел в Симферополе в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК).

"Сегодня во всех мечетях Крыма прошел праздничный байрам-намаз в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. В Симферополе в праздничном намазе приняли участие более 2 тыс. человек, он состоялся в зале Дома культуры профсоюзов и был самым массовым", - сказали в пресс-службе.

Перед намазом муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев обратился к мусульманам с проповедью. Он призвал мусульман к единству, взаимопониманию и поддержке друг друга.

"Человек должен чувствовать поддержку. Быть уверенным, что в трудную минуту он не останется один на один со своей бедой, и Курбан-байрам - напоминание нам об этом. Здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Делайте добро. И оно к вам вернется", - привел собеседник агентства, слова муфтия.

В пресс-службе отметили, что сегодня на специально отведенных площадках состоится обряд жертвоприношения, мясо жертвенных животных раздадут нуждающимся, многодетным семьям, родственникам, близким, друзьям, соседям, независимо от вероисповедания.

В соответствии с указом главы Крыма Сергея Аксенова, в связи с празднованием Курбан-байрама понедельник, 12 августа, объявлен в республике официальным выходным днем для представителей всех конфессий. В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей.