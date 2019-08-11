Амурской области выделили около 600 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Амурской области около 600 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В соответствии с распоряжением правительства РФ, правительству Амурской области выделены бюджетные средства из резервного фонда в размере до 600 млн рублей на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки пострадавших граждан", - сказали в МЧС.

Паводковая ситуация в Амурской области в настоящее время значительно улучшилась. Остаются подтопленными шесть приусадебных участков и три участка автодорог. За сутки от воды освободились пять населенных пунктов. В регионе ведутся аварийно-восстановительные работы.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.