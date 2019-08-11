Бывшие японские жители Курил вернулись после безвизовой поездки на острова

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Группа бывших японских жителей южной части Курильских островов вернулась в Японию после третьей по счету безвизовой поездки чартерным авиарейсом на Кунашир и Итуруп. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK .

В состав делегации входило около 70 человек, включая сопровождающих и сотрудников Министерства иностранных дел Японии. Полет осуществлялся на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании "Аврора".

Группа прибыла в аэропорт Менделеево в Южно-Курильске в субботу утром, после чего одна ее часть осталась на Кунашире, а другая улетела на Итуруп. Основная цель поездки - посещение могил, причем на этот раз японцы смогли побывать и в местах тех захоронений, доступ к которым ранее не предоставлялся из-за необходимости проведения согласования с российской стороной. "Нам очень повезло с погодой. Такая же поездка на судне занимала раньше очень много времени, и мы чрезвычайно довольны тем, что сейчас есть возможность организации авиарейса", - сказал на пресс-конференции по возвращении в город Накасебэцу (префектура Хоккайдо) глава делегации Коята Оцука.

В сентябре 2017 года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече лидеров двух стран. В прошлом году аналогичный визит состоялся 22 июля. В этот раз посещение могил совпало с периодом буддийского праздника поминовения усопших Обон, который очень важен для японцев.