Международная поисковая экспедиция "Волховский фронт. Апраксин" стартовала в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Поисковики из семи стран мира собрались в Ленинградской области для того, чтобы принять участие в стартовавшей в воскресенье экспедиции "Волховский фронт. Апраксин". Она пройдет по местам сражений Ленинградской битвы, сообщил ТАСС руководитель поисковых работ Илья Дюринский.

"Мы планируем исследовать все ближайшие окрестности, до которых сможем дотянуться - радиус не менее 10 кв. км. Фактически речь идет об участке между железной дорогой Волховстрой и железной дорогой в сторону Кириши, центр этого участка - урочище Вороново. Во время весенней "Вахты Памяти" была проведена разведка и подготовка к этой экспедиции, намечены более перспективные места для поиска, там определенные даты, количество людей, кто будет выступать проводником, в какое именно место собираемся идти. Кроме поиска солдат мы планируем исследовать несколько точек падений самолетов времен Великой Отечественной войны", - рассказал Дюринский.

В экспедиции примут участие более 650 человек, представляющих 25 регионов РФ, Киргизию, Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Латвию и Литву.

"Архивной базой разведки служили немецкие аэрофотоснимки осени 1943 года - они показывают наиболее полную картину, потому что в сентябре здесь закончились наиболее интенсивные бои. До января 1944 года было затишье, но и бои были очень скоротечны - немцы очень быстро отступили. Все основные окопы, воронки и блиндажи, которые были накопаны с 1941 года они на съемке 43-го года все присутствуют. Пейзаж был похож на лунный ландшафт - воронка на воронке, живого места практически нет", - добавил Дюринский.

Параллельно с активной работой на местах сражений экспедиция включает учебную программу "Школа поисковика". Молодых поисковиков будут учить работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны.

Экспедиция организована Общероссийским общественным движением "Поисковое движение России". Это самая крупная организация, которая ведет полевую и архивную работу. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За шесть лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 120 000 советских солдат и офицеров, установлены более 6 000 имен и судеб защитников Отечества.