Васильева рассказала, какие новые специальности появятся и исчезнут в колледжах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России планирует существенно пересмотреть направления подготовки в колледжах и техникумов, с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей. Об этом министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила в интервью " Российской газете ", фрагмент которого размещен на сайте издания.

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"С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования <...>. Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал", - сказала она.

По словам Васильевой, некоторые профессии устарели содержательно, другие - настолько изменились, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. В качестве примера Васильева привела изготовителей эмалированной посуды, сушильщиков в бумажном производстве, ткачей, вышивальщиц, сборщиков изделий электронной техники.

Среди примеров новых профессий для подготовки в учреждениях среднего профобразования министр назвала монтажников оборудования мобильной связи, специалистов по техобслуживанию и ремонту биотехнических медицинских аппаратов и систем, а также по использованию 3D-печати.

Васильева также назвала такие новые направления, как "мехатроника и мобильная робототехника", "графический дизайн", "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".

"По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск... Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах", - сказала глава Минпросвещения.