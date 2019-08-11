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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Более 800 жителей Ачинского района после взрывов обратились за материальной помощью

Средства для оказания помощи выделены из краевого бюджета

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Более 800 жителей Ачинского района Красноярского края, имущество которых пострадало от взрывов на военном складе под городом Ачинском, подали заявление на получение материальной помощи, сообщается на сайте администрации района. 58 человек уже получили денежную компенсацию на сумму более 550 тыс. рублей.

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"В консультационные пункты, организованные администрацией района, с заявлениями на оказание материальной помощи обратились 780 жителей д. Каменка, д. Малый Улуй, п. Ключи, а также собственники дачных участков садового общества "Чистый ручей". В управлении районной социальной защиты населения зарегистрировано еще порядка 70 заявлений", - говорится в сообщении.

Средства для оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выделены из краевого бюджета. Консультационный пункт, организованный районными властями, продолжает принимать заявления от жителей района на оказание материальной помощи и на проведение обследования для определения нанесенного ущерба.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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