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Байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе посетили в первый день более 50 тыс. зрителей

На 11 августа запланированы турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Байк-шоу "Тень Вавилона", которое проводит в эти выходные у горы Гасфорта под Севастополем мотоклуб "Ночные волки", в первый день посетили более 50 тыс. зрителей. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

Ранее сообщалось, что в первый день байк-шоу выступили рок-группы "Пилот" и "Кипелов", а одним из гостей фестиваля стал президент России Владимир Путин. Глава государства приехал к горе Гасфорта на мотоцикле "Урал".

"В первый день байк-шоу у горы Гасфорта посетило более 50 тыс. человек. Мероприятия мотоклуба "Ночные Волки" продолжаются и в воскресенье", - говорится в сообщении.

Организаторы "Тени Вавилона" сообщили, что в воскресенье после мотопробега на площадке фестиваля пройдет турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу на озере Гасфорта. Будет установлен рекорд России в парной тяге "Севастопольская тяга". А вечером на сцену выйдут Вадим Самойлов (экс-вокалист группы "Агата Кристи") и группа "Алиса".

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