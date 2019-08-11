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Прокуратура выявила нарушения санитарных норм в детском лагере "Лесная сказка" под Рязанью

В отношении директора лагеря возбуждено дело об административном правонарушении

ТАСС, 11 августа. Прокуратура проводит проверку в оздоровительном лагере "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды в Рязанской области, куда в пятницу на реабилитацию прибыли на отдых 179 детей и 12 воспитателей из затопленных районов Иркутской области. В ходе проверки были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что иркутские школьники и их сопровождающие, приехавшие в Рязанскую область 9 августа, пожаловались на условия проживания в детском лагере, в который их поселили. В частности, на его санитарное состояние.

"Прокурорской проверкой с участием специалиста управления Роспотребнадзора по Рязанской области в ООО "ДООЦ "Лесная сказка" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях", - говорится в сообщении надзорного органа.

По данным прокуратуры, в отношении директора лагеря по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, внесено представление руководителю регионального управления Роспотребнадзора по Рязанской области об устранении нарушений закона. 

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