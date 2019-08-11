Эксперт: ЧП под Северодвинском не несет никакой угрозы населению

"У нас в реальном масштабе и времени отображаются данные с датчиков радиационного мониторинга и в четверг мы заметили, что на полтора часа было повышение радиационного фона в Северодвинске. При этом надо особо отметить, что радиационный фон находится на очень низком уровне, а повысился он незначительно, то есть добавка радиационного фона за эти полтора часа дала дополнительную дозу облучения населения в 1 микрозиверт. Эта величина в тысячу раз меньше одного миллизиверта, который равняется разрешенному уровню облучения населения в течение года, доза, получаемая от рентгена, гораздо больше. Зафиксированное превышение в сотню раз меньше, чем облучение, которое человек получает при полете на самолете, об угрозе безопасности и здоровью населения речи просто не идет", - сказал он.

По его словам, после того как в Архангельской области сработала система, была собрана чрезвычайная комиссия во главе с губернатором и с участием всех служб, после чего было сделано, заявление, что никаких происшествий, значимых для здоровья населения, не произошло, фон вернулся через полтора часа к своему уровню.

"Понятно, что когда возникает информация со словами "радиация", "повышенный фон", народ начинает волноваться, покупать йодные таблетки. Но "мини-Чернобыль" в данном случае не фактический, а информационный. Здесь очень важно дать правильную и точную информацию. В данном случае, с радиационной точки, зрения эффект абсолютно незначительный", - подчеркнул академик.

По его словам, если сравнивать уровень радиации, то получаемый при обычном рентгеновском обследовании уровень радиации примерно в 10 миллизивертов "не сравним с одним микрозивертом, который был получен в Северодвинске, - это разница в 10 тысяч раз, то есть абсолютно незначимая величина".