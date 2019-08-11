В РПЦ прокомментировали жестокое обращение священника с ребенком при крещении в Гатчине

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Поведение священника, насильно погружавшего в воду младенца, несмотря на протесты матери во время крещения, недопустимо. Об этом в воскресенье написал в своем канале в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

"По каналам распространилась информация с приложением съемки о священнике, который, судя по видео, совершил Таинство Крещения грубо, а с людьми общался, судя по описанию, неадекватно <...> Поведение священника, которое отражено на видео, конечно же недопустимо. Такого быть не должно", - написал епископ Савва.

Он подчеркнул, что епархия должна провести расследование этого случая. "О том, что было сказано (на видео этого нет), требуется расследование епархией <...> Да, нужно призывать родителей готовиться к Таинству, в том числе выучить хотя бы Отче наш <...> Но священнику, раз уж взялся крестить, вести себя грубо во время Таинства, тем более по причине собственной недоработки - категорически нельзя", - добавил заместитель управляющего делами Московской патриархии.

В интернете в воскресенье появилось видео, на котором запечатлено крещение в Гатчинском храме. На нем священник жестоко и грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать.

"Руководство администрации уже поставлено в курс данного инцидента. Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы", - сказали в пресс-службе администрации Гатчинского района.

По данным издания "Фонтанка.ру", мать ребенка уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.