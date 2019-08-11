{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NY Post: ученые обнаружили в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию

Она повышает защитные силы организма и делает его невосприимчивым к различным стимулирующим веществам, сообщает издание
Оззи Осборн Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Оззи Осборн
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Американские ученые, изучившие ДНК рок-музыканта Оззи Осборна, обнаружили генетическую мутацию, которая позволила ему пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками. Об этом сообщила газета The New York Post.

По словам ученого Билли Салливана из медицинской школы при Университете Индианы, обнаруженная у 70-летнего певца мутация повышает защитные силы организма и делает его невосприимчивым к различным стимулирующим веществам.

Как отмечает издание, сейчас издательство National Geographic готовит к печати книгу с результатами исследования влияния мутаций ДНК на поведение и здоровье человека. В ней будет в том числе описан пример генных изменений, найденных у Осборна, который никогда не скрывал, что злоупотреблял наркотиками и алкоголем на протяжении большей части своей жизни.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) является одним из основателей рок-группы Black Sabbath, созданной в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, имеющий в своей копилке две премии Grammy, продал свыше 70 млн копий альбомов по всему миру. В 2017 году музыканты объявили о завершении совместной работы.

Теги
СШАОсборн, Оззи
В РПЦ прокомментировали жестокое обращение священника с ребенком при крещении в Гатчине
Епископ Зеленоградский Савва назвал случившееся недопустимым. Он подчеркнул, что епархия должна провести расследование этого случая
Читать полностью