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Ежегодный авиапраздник "Открытое небо" в Иванове собрал более 87 тыс. зрителей

Главным событием праздника стало выступление пилотажной группы "Русь"
Описание
© Пресс-служба правительства Ивановской области

ТАСС, 11 августа. Ежегодный авиапраздник "Открытое небо", который состоялся на военном аэродроме Северный под Иваново при участии пилотажной группы "Русь", посетили более 87 тыс. зрителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Самым ожидаемым событием "Открытого неба" стало выступление пилотажной группы "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолетах L-39 "Альбатрос", которая впервые выступала в Ивановской области. Кроме того, зрители увидели выставку из 45 уникальных образцов российской военной техники. Впервые было продемонстрировано, как работает ракетный комплекс "Искандер". Всего праздник посетили 87 тыс. человек", - сообщила пресс-служба.

Как отметил в ходе церемонии открытия авиафестиваля губернатор региона Станислав Воскресенский, основной идеей праздника "всегда была и остается демонстрация мощи российской армии и воспитание патриотизма". "Уверен, что в будущем наши дети, которым с малых лет прививали понятия чести, достоинства и совести, смогут внести свой вклад в развитие нашего государства и защиту нашей родины", - цитирует пресс-служба Воскрсенского.

Областной военно-патриотический праздник "Открытое небо" впервые прошел в Иванове в 2002 году. Мероприятие приурочено к годовщине образования Военно-воздушных сил, созданию 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава и Дню ВДВ.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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