Пострадавшие от подтопления жители Новгородской области получат компенсации

МАРЕВО /Новгородская область/, 11 августа. /ТАСС/. Жители районов Новгородской области, чьи дома и приусадебные участки серьезно пострадали из-за ливней, получат компенсации на восстановление имущества, ущерб будет оценивать комиссия. Об этом журналистам сообщил губернатор Андрей Никитин во время поездки в особенно пострадавший от непогоды Маревский район.

"Сейчас вода сойдет, главы со всеми жителями поработают, какие-то компенсации из районного бюджета будут предусмотрены. Если не хватит, то мы поможем из областного [бюджета]", - сказал Андрей Никитин.

В двух муниципальных районах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Демянском и Маревском районах, территории которых особенно пострадали из-за сильных дождей 9 августа. Менее пострадали Валдайский и Холмский районы.

"В каждом районе будет работать комиссия, определят суммы, связанные с полной потерей имущества, но таких у нас, скорее всего, не будет, и частичной компенсацией потери имущества. И, я думаю, что для пожилых людей, многодетных, инвалидов предусмотрим компенсацию и по приусадебным участкам тоже", - пояснил ТАСС Андрей Никитин.

Также губернатор добавил, что Маревскому району будет оказана помощь по восстановлению стадиона, который также подтопило в результате ливней.