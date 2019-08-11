Вице-премьер Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд

ТАСС, 11 августа. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини ответил на критику со стороны американского актера Ричарда Гира, призвавшего помочь мигрантам, которые уже больше недели находятся на борту судна в Средиземном море. Как сообщила газета The Guardian, итальянский политик заявил, что Гир может забрать всех нелегалов к себе в Голливуд.

Ранее Гир лично доставил продукты питания на судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, которое спасло в водах Средиземного моря более 120 мигрантов. Актер по собственной инициативе решил оказать помощь судну с нелегалами на борту, которое уже более недели ждет разрешения на то, чтобы высадить мигрантов в порту какой-либо страны.

Как пишет The Guardian, Гир после этого, отвечая на вопросы во время пресс-конференции на итальянском острове Лампедуза, провел параллель между политической ситуацией в Италии и США. "У нас есть свои проблемы с беженцами из Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Мексики. Это очень похоже на то, что происходит у вас", - сказал актер, призвав итальянское правительство "перестать демонизировать людей, ищущих убежища".

По данным газеты, Сальвини резко отреагировал на заявления актера. "Он может забрать всех находящихся на борту [судна] в Голливуд на своем частном самолете и разместить их на своих виллах. Спасибо, Ричард!" - приводит издание слова вице-премьера.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

69-летний Ричард Гир является лауреатом премии "Золотой глобус", а также номинантом на премии "Оскар" и "Эмми". На его счету десятки фильмов, среди которых можно выделить картины "Красотка" (Pretty Woman, 1990), "Чикаго" (Chicago, 2002), "Хатико: Самый верный друг" (Hachi: A Dog's Tale, 2008) и другие.