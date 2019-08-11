В России почтят память подводников, погибших 19 лет назад на атомной подлодке "Курск"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Торжественно-траурные мероприятия пройдут в городах и регионах России в 19-ю годовщину со дня катастрофы на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", унесшей жизни всех 118 членов экипажа. Память погибших подводников почтят возложениями цветов, митингами и поминальными молебнами.

В Санкт-Петербурге, по данным городского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, в настоящее время проживают более 50 семей погибших на АПРК "Курск". На Серафимовском кладбище похоронены 32 члена экипажа и его командир, Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин. Это самое большое захоронение экипажа в стране.

"12 августа 2019 года в Санкт-Петербурге по сложившейся традиции пройдут торжественно-траурные мероприятия и отдание воинских почестей под руководством Главного командования ВМФ РФ. В 12:00 мск состоится панихида в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа АПРК К-141 "Курск". В 14:00 мск пройдет заупокойная лития на мемориале АПРК "Курск" Серафимовского кладбища, возложение венков к мемориалу и цветов на могилы погибших подводников, отдание воинских почестей погибшим подводникам", - говорится в сообщении клуба.

Калининград помнит

В Калининграде памятные мероприятия пройдут в филиале военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ "Военно-морская академия". Пятеро офицеров-выпускников филиала проходили службу на "Курске" и погибли при исполнении воинского долга 12 августа 2000 года, сказали ТАСС в пресс-службе Балтийского флота. В память о погибших подводниках на фасаде музея истории установлены мемориальные плиты с именами офицеров-выпускников, не вернувшихся из того трагического, последнего похода подлодки в Баренцево море. На строевом плацу института состоится митинг памяти, представители командования Балтийского флота и военно-морского вуза, курсанты, а также родственники и друзья погибших подводников возложат цветы к мемориалу.

В храме-часовне святого праведного адмирала Российского флота Федора Ушакова, расположенного на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви совершат поминальный молебен о погибших моряках. В пресс-службе Балтийского флота отметили, что на кораблях и в частях будут приспущены флаги, состоятся митинги, личный состав флота почтит минутой молчания память погибших моряков атомного ракетоносца.

Мероприятия в Видяево, Волгограде и Курской области

Памятные мероприятия 12 августа состоятся и в гарнизоне Видяево Мурманской области, откуда вышла в последний поход затонувшая атомная подводная лодка "Курск". По данным пресс-службы администрации ЗАТО Видяево, утром в полковом храме Святителя Николая Чудотворца состоится литургия и панихида по погибшим морякам-подводникам с участием епископа Североморского и Умбского Тарасия. По данным пресс-службы правительства региона, участие в мероприятиях, посвященных памяти экипажа "Курска" примет и врио губернатора Андрей Чибис.

Центром памятных мероприятий в Видяево станет мемориал "Подводникам, погибшим в океане". Ежегодно здесь собираются военные и члены их семей, проходят митинг и литургия. Днем 12 августа у мемориала состоится митинг военнослужащих гарнизона и жителей Видяево и заупокойная лития по погибшим морякам-подводникам.

В волгоградской школе №85, которую заканчивал в свое время командир подлодки "Курск" Геннадий Лячин и которая сегодня носит его имя, 12 августа на митинг соберутся ветераны Военно-морского флота и ученики школы, чтобы почтить память погибших подводников, сообщила ТАСС замдиректора школы Маргарита Савенкова. "По традиции в день очередной годовщины со дня гибели экипажа подлодки "Курск" школьники и ветераны Военно-морского флота возложат к мемориальной плите на здании школы цветы, почтут память моряков-подводников минутой молчания. Затем собравшиеся посетят школьный музей командира подлодки Лячина, в котором собраны личные вещи Героя России, в том числе мундир нашего земляка, поднятый с места гибели "Курска" и переданный музею семьей командира лодки", - рассказала Савенкова.

Дань памяти экипажу "Курска" отдадут также в Курской области, где, по информации властей, проживают 12 семей погибших моряков. "По случаю скорбной годовщины в 10 утра 12 августа на Мемориале павших в годы войны после литии, которую отслужат представители церкви, состоится траурный митинг, возложение венков и цветов к памятнику экипажу подлодки. В мероприятии примет участие губернатор и родственники погибших моряков. <…> Обычно на этом памятном мероприятии собирается не менее 400-500 человек, думаю, что и в этот раз будет не меньше", - сообщил ТАСС заместитель председателя комитета внутренней политики администрации Курской области Александр Шаповалов.

Гибель "Курска"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту находился штатный экипаж, группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода "Дагдизель" - всего 118 человек. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. После того как лодка несколько часов не выходила на связь, начались поиски.

13 августа аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила на дне К-141, лежащую на глубине 108 м. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей АПЛ.

19 августа операция стала международной. К ней присоединились норвежские суда Seaway Eagle /"Сиуэй игл"/ и Normand Pioneer /"Норман пионер"/ с британским спасательным аппаратом. 21 августа норвежские водолазы вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все находившиеся на борту лодки погибли.

26 августа командиру "Курска" Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены Орденами Мужества.

Только осенью были подняты на поверхность тела 12 членов экипажа "Курска". В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков, останки трех человек обнаружить не удалось. Через год подлодка была поднята на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации.

Как установило следствие, взрыв произошел в торпедном аппарате номер 4 из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды; позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка отступили в девятый отсек, где скончались спустя сутки.