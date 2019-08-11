В семье Романовых отмечают годовщину рождения последнего российского цесаревича

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Долгожданное рождение сына в царской семье Россия салютовала 301-м оружейным залпом в этот день ровно 115 лет назад. Нового цесаревича, появившегося на свет 12 августа 1904 года в час с четвертью пополудни, его отец Николай II назвал Алексеем.

"Император всегда желал дать своему наследнику такое имя, - напомнила в интервью ТАСС глава гуманитарного фонда семьи Романовых, княгиня Феодора Алексеевна. - Он сделал это в память столь любимого им в русской истории государя - Алексея Михайловича, правившего на Руси более тридцати лет". По законам империи, новорожденному принадлежал титул цесаревича со всеми сопряженными правами наследника.

В это десятое лето царствования Николая II в семье преобладали радостные настроения, но вскоре на смену им пришла тревога. В начале осени у наследника началось сильное кровотечение, которое врачи остановили с трудом.

Викторианский недуг

"На первых порах лишь узкий круг приближенных знал о драме семьи, - сказала княгиня Романова. - Болезнь наследника не могла не оказать влияния на все дальнейшее развитие событий". По материнской линии ребенок наследовал генетический недуг, связанный с несвертыванием крови. Носителем гена гемофилии считали бабушку императрицы Александры Федоровны - британскую королеву Викторию. Болезнь назвали "викторианской" или "королевской", поскольку в силу династических связей она распространилась по королевским семьям Европы.

Гемофилия делала опасными ушибы и царапины ввиду риска сильных кровотечений. Временами самочувствие Алексея улучшалось. Любое ослабление болезни Григорий Распутин приписывал своему дару "целителя". Французский историк Элен Каррер д'Анкосс считает, однако, что к временным улучшениям мог приводить отказ от применения аспирина. "Старец" запрещал давать его наследнику, так как противился любому лечению. Ныне медицине известно, что страдающим гемофилией аспирин противопоказан - его прием может снижать свертываемость крови.

Драма матери

"Болезнь цесаревича изменила весь уклад жизни семьи", - отметила Феодора Алексеевна. Лишь посвященные могли объяснить несклонность царицы к общению за пределами ближнего круга, ее стремление не покидать Царское Село. По мнению княгини, "царицу понимали бы лучше, если бы о болезни сына было известно обществу".

Императрица постоянно пребывала в тревоге за сына, чье здоровье требовало пристального внимания врачей. Тем не менее он нередко удивлял окружающих жизнерадостностью, легким характером. Знавшие его были единодушны: у цесаревича - золотое сердце. Лучшими друзьями наследника стали его сестры Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. "Великая княжна Мария, в особенности, постоянно окружала его заботой", - отметила глава фонда. Кузену и крестнику царя, князю Роману Петровичу, свекру Феодоры Алексеевны, цесаревич казался "самым обычным ребенком - открытым, веселым, всеми любимым".

По свидетельству домашнего учителя, швейцарца Пьера Жильяра, наследник наслаждался жизнью, когда его состояние улучшалось. "Учитель цесаревича вспоминал, что его воспитанник не извлекал ложной славы из своего статуса, был неприхотлив в желаниях и думал о почестях меньше всего, - отметила княгиня. - В те дни, когда Алексей чувствовал себя лучше, дворец преображался, будто луч солнца освещал его интерьеры и людей. Он был центром семьи, вокруг него сосредоточивалась любовь, все надежды".

Когда позволяло здоровье, Алексей в период войны сопровождал отца в ставку и с гордостью носил шинель с погонами ефрейтора. Об отречении царя он узнал от Жильяра, сказавшего ему, что его отец "больше не хочет быть императором". "Кто же тогда будет управлять Россией?" - удивился цесаревич.

Последний царь

Многолетний глава семьи Романовых и ее историк, князь Николай Романович, приходившийся Алексею троюродным братом, считал, что решение царя отказаться от прав на престол не только от своего имени, но и от имени сына целиком и полностью объяснялось тяжелой болезнью наследника. В его глазах царь поступил "как самый любящий отец".

"По мнению Николая Романовича, в беседах с которым мы часто возвращались к этому решению, государь не мог, однако, делать этого по закону, так как престол должен наследоваться сыном царствующего монарха, - отметила Феодора Алексеевна. - Отказ младшего брата императора Михаила Александровича принять престол в этих условиях был логичным. Престол должен был принадлежать цесаревичу, поэтому, с юридической точки зрения, последний царь - это Алексей Николаевич".

До достижения наследником совершеннолетия практическим способом управления страной должно было бы стать регентство. "Роль регента могла быть доверена кому-либо из великих князей, и это было бы легитимным решением", - считал историк семьи.

Ночь в доме Ипатьева

После пяти месяцев домашнего ареста в Царском Селе в августе 1917 года Временное правительство отправило бывшего монарха и его семью в Сибирь. Так Романовы оказались в Тобольске. С утверждением у власти большевиков арестантов в конце апреля 1918 года решили перевести в Екатеринбург в "дом особого назначения", как стал называться реквизированный дом инженера Николая Ипатьева.

"Бывший царь в безопасности. Все слухи - не более, чем ложь капиталистической прессы", - такую телеграмму составил Ленин 16 июля 1918 года всего за десять часов до того, как в Екатеринбурге была казнена царская семья. Телеграмма была адресована в Копенгаген в ответ на вопрос датской газеты Nationaltidende ("Нашональтиденде").

Своим ответом большевистское правительство рассчитывало погасить тревогу датчан за судьбу царственных узников. Романовы были тесно связаны с датской династией Глюксбургов, к которой принадлежала по рождению мать Николая II - императрица Мария Федоровна. Ее племянник, король Кристиан Х пытался добиться гарантий для родственников.

Согласно записке коменданта Якова Юровского о расстреле царской семьи, в ночь с 16 на 17 июля по постановлению Уралисполкома, его команде не удалось первыми выстрелами, продолжавшимися "две-три минуты", убить наследника. "Алексей, три из его сестер, фрейлина и Боткин были еще живы, - хладнокровно излагал он события в подвале дома Ипатьева. - Их пришлось пристреливать". С таким же рвением Юровский и его подручные пытались затем скрыть все следы преступления.

Историческая церемония

После обнаружения летом 1991 года под Екатеринбургом останков Николая II, Александры Федоровны и великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии потомки Романовых во главе с князьями императорской крови Николаем Романовичем и Димитрием Романовичем содействовали работе по их идентификации, призывая к достойному захоронению царственных мучеников.

По словам княгини, она никогда не забудет исторической церемонии в июле 1998 года, когда идентифицированные экспертами останки жертв Екатеринбургской трагедии были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в присутствии властей России во главе с Борисом Ельциным и многих Романовых. "Потомки семьи и представители современной России вместе участвовали в этом акте взаимного прощения и покаяния", - сказала Феодора Алексеевна.

В то время в списке похороненных недоставало двух жертв: детей последнего царя, цесаревича Алексея и его сестры, великой княжны Марии. Их останки были обнаружены девять лет спустя, в 2007 году. "С тех пор исследователями была проделана большая работа, при активной поддержке моего покойного мужа Димитрия Романовича, чтобы подтвердить подлинность этих останков", - отметила княгиня. Была создана специальная правительственная комиссия, и Феодоре Алексеевне довелось участвовать вместе с супругом в ряде официальных встреч. "Мы убедились в том, что власти России поставили целью осуществить христианское погребение детей царя рядом с родителями и сестрами в Петропавловском соборе. Называлась и дата - 18 октября 2015 года, день тезоименитства цесаревича Алексея Николаевича".

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Русская Православная Церковь выразила затем пожелание продолжить собственные исследования, после этого день похорон был отложен и до сих пор новых сроков не названо, напомнила глава фонда. Прах цесаревича и великой княжны Марии Николаевны пока не захоронен.

"Димитрий Романович надеялся, что эта страница будет перевернута еще при его жизни, - отметила княгиня. - Светлый эпилог екатеринбургской трагедии был одной из главных целей созданного им "Фонда Романовых для России", в котором мы работали вместе с момента его основания".

Царскую семью, как всегда напоминал Димитрий Романович, сближала большая взаимная любовь. "Они встретились давно в другом мире, а теперь могут встретиться вместе в русской земле, - сказала княгиня Романова. - Я хочу подтвердить желание семьи присутствовать при захоронении праха детей императора России".

По словам Феодоры Алексеевны, посещая вместе с Димитрием Романовичем в августе 2015 года Крым, они "были глубоко тронуты тем, как бережно относятся к истории своей страны новые поколения россиян". "Это очень важно и для будущего, и для настоящего", - считает глава фонда Романовых.