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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Семьям погибших под Северодвинском начислят средний доход сотрудника

Похороны погибших намечены на 12 августа

ТАСС, 12 августа. Семьи погибших на военном полигоне под Северодвинском, имеющие малолетних детей, до их совершеннолетия будут получать средний доход сотрудника. Об этом в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) сообщил в воскресенье директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков. Заявление размещено в соцсетях ТРК "Канал-16".

"В сегодняшней нашей части мы окажем помощь семьям единовременную, которая, безусловно, входит и в случаи, описанные [в коллективном договоре центра], случаи гибели работника. Его семье [будет предоставлено] единовременное пособие в районе 120 минимальных окладов по уровню должности. У части наших коллег, товарищей остались дети", - сказал он. По его словам, принято решение, что до совершеннолетия этим семьям будет выплачиваться средний доход сотрудника.

"Это хорошая идея, хорошая тема. У нас, поскольку событие застигло всех врасплох, сейчас много действий мы делаем с нашим градообразующим предприятием, чтобы людей проводить достойно <…> [Благотворительный счет] тоже, наверное, организуем", - ответил глава администрации Сарова Алексей Голубев на вопрос ТАСС о возможности открытия благотворительного счета для помощи семьям погибших.

В воскресенье в связи с гибелью сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове объявили двухдневный общегородской траур. Похороны намечены на 12 августа.

Подробности ЧП

Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе, пояснили ранее ТАСС в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом". После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующим взрывом, который отбросил нескольких сотрудников в море. Их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области произошел в четверг, 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших в результате инцидента с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. Позднее региональные власти уточнили, что еще шесть человек находятся в больницах. В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами инцидента стали пять сотрудников корпорации, еще трое госпитализированы.

В воскресенье руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ подтвердило смерть своих сотрудников. На военном полигоне под Северодвинском погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

Теги
РоссияНижегородская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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