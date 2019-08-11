AP: в тюрьме США, где покончил с собой финансист Эпштейн, была нехватка охраны

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Штат охранников тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен, где покончил с собой обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, был недоукомплектован. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, нехватка охраны была особенно остра в тюрьме вечером перед смертью финансиста. Один отдельно взятый надзиратель работал пятый день подряд сверхурочно. Это могло привести к менее тщательному надзору за заключенными.

Как сообщалось ранее, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

По данным газеты "Нью-Йорк таймс", начальство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило на шесть дней особое наблюдение за этим заключенным после его попытки самоубийства 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим был отменен. Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставило оснований для решения о прекращении пристального наблюдения за Эпштейном в камере.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.