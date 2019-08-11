Священник, насильно погружавший ребенка под воду, запрещен в служении

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Игумен Фотий (Нечепоренко), который во время таинства крещения насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери, запрещен в служении сроком на один год. Об этом в воскресенье вечером сообщает официальный сайт Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

"В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшим 10 августа 2019 года в Мариенбургском Покровском храме г. Гатчины, указом преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения", - написано на сайте.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, отмечает сайт епархии, приносит родителям малыша извинения за поведение клирика. "Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих. Преосвященнейший владыка надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи", - подчеркивается в сообщении.

По информации сайта "Глобус Санкт-Петербургской епархии", игумен Фотий был рукоположен во иерея 21 сентября 1997 года. В интернете в воскресенье появилось видео, на котором запечатлено крещение в храме в Гатчине, во время которого священник грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать. В пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС сообщили, что ее руководство поставлено в курс инцидента. По данным издания "Фонтанка.ру", мать ребенка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.