Пользователи сообщают о сбое в работе Google

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Проблемы в работе американской поисковой системы Google ("Гугл") наблюдаются в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 [воскресенья] по времени Восточного побережья США (00:33 понедельника мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США и Европы (Бельгия, Великобритания, Франция и др.). Россияне также сообщали о сбоях.

У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).