Камчатка до 2021 года получит два морских парома для связи с портами Дальнего Востока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Росморречфлот по итогам конкурсных процедур определил подрядные организации, которые до 2021 года построят морские паромы для связи Камчатки с портами Дальнего Востока, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края.

"Суда для связи Камчатки с портами Дальнего Востока, а также Командорскими и Курильскими островами будут построены до конца 2021 года. ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) по итогам конкурсных процедур определило подрядные организации, которые построят паромы", - говорится в сообщении.

По данным краевого Министерства транспорта и дорожного строительства, автопассажирский паром проекта CNF22, который будет курсировать между Камчаткой, Сахалином, Магаданской областью и Приморьем, построит АО "Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы". Верфь, расположенная в Керчи, должна сдать судно стоимостью 3,1 млрд рублей в декабре 2021 года. Такой же срок выполнения работ у АО "Окская судоверфь". Со стапелей в Нижнем Новгороде должны спустить паром проекта NE-020.2 стоимостью 1,3 млрд рублей, который будет курсировать между Камчаткой, Командорами и Курилами.

Отмечается, что строительство обоих судов будет вестись за счет средств федерального бюджета.

"Суда для связи полуострова с другими портами Дальнего Востока, как и с Командорскими островами, - это необходимость. Сейчас у жителей края нет альтернативного вида транспорта для посещения других субъектов страны, кроме самолетов. Появление этих судов будет существенным подспорьем как для камчатцев, так и для развития туристической отрасли", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.