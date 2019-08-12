Судно "Сянхайлинь-8", которое задерживали в КНДР, отправилось на промысел в Японском море

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8", который в ночь на 17 июля задержали в КНДР, отправился в район промысла в Японском море. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в "Северо-восточной рыболовной компании", владеющей судном.

"Судно отправилось из южнокорейского порта Сокчо в район промысла в Японское море, куда и планировалось до задержания. После отправится в приморский порт Зарубино, где сойдут на берег несколько членов экипажа", - сказал представитель компании.

Он сообщил, что экипаж принял решение продолжить свою работу на судне. Ранее сообщалось, что компания заменит нескольких человек, которые получили сильный стресс в связи с инцидентом.

Российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано КНДР, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По словам представителей МИД КНДР, судно было задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В компании-судовладельце сообщили, что причиной задержания стало вхождение в некую 50-мильную зону, о существовании которой российская сторона не знала. До 27 июля судно находилось в порту города Вонсан (КНДР), после траулер был отпущен пограничниками КНДР и на следующий день прибыл в порт Сокчо Республики Корея для высадки на берег двух граждан этой страны. На борту находятся 15 россиян.

Рыболовное судно "Сянхайлинь-8", построенное в 2015 году, работает под российским флагом. "Северо-восточная рыболовная компания", которой принадлежит судно, зарегистрирована на Сахалине.