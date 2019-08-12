На Камчатке на школьное питание льготников в 2019 году выделили 300 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2019 году направили 300 млн рублей на обеспечение льготников бесплатным школьным питанием, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Камчатского края.

Право на бесплатное питание имеют дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, дети-инвалиды, дети из числа коренных малочисленных народов Севера и ряд других категорий.

"В Камчатском крае обеспечение бесплатным двухразовым или трехразовым питанием учеников, относящихся к льготным категориям, осуществляется за счет средств краевого бюджета в виде предоставления субвенции муниципальным образованиям. В 2019 году на это предусмотрено около 300 млн рублей", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Правом на бесплатное питание в минувшем учебном году воспользовались около 12 тыс. школьников. Примерно такое же количество детей сможет получать горячие завтраки и обеды бесплатно в 2019-2020 учебном году.

Горячее питание организовано во всех образовательных организациях края, охват составляет свыше 80% обучающихся от общего количества школьников. В национальных селах и поселках на севере Камчатки в рацион детей включают блюда из рыбы и оленины.