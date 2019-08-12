В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор советует внимательно смотреть на содержание сахара в сухих завтраках, так как потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от суточной нормы калорий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей - чуть меньше, у подростков - 13%. А по нормативам не должно превышать 10%", - говорится в сообщении.

Поясняется, что добавленный сахар - это тот, который привносится в любое блюдо дополнительно к тому количеству, что изначально в нем содержится. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на содержание сахара при выборе готовых завтраков, в зависимости от марки продукта и процесса изготовления его содержание может различаться.

В пресс-службе рассказали, что ребенок должен плотно завтракать, после этого можно съесть что-то сладкое, чтобы не было слабости на первых уроках. При этом отмечается, что быстрые углеводы нужны, но в адекватном количестве. К продуктам с высоким содержанием быстрых углеводов относятся кондитерские изделия, сладкая газировка, готовые завтраки (глазированные, с медом и др.), десерты, а также нектары, натуральные соки и мед.

Ранее сообщалось, что Роскачество провело исследование готовых завтраков и обнаружило, что в более чем половине проверенных шоколадных шариков суточная норма потребления сахара превышена в два раза.