Гидрологи прогнозируют повышение уровня воды на реках Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Гидрологии прогнозируют повышение уровня воды на реках Приморского края с подтоплением пониженных мест из-за ливней, которые идут в Приморье с середины июля. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Создается угроза формирования большого наводнения с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов (реки бассейнов Уссури и оз. Ханка) на 0,8-2 м, на реках южных и восточных районов (бассейн Японского моря) на 1,2-3,0 м, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов", - сказано в сообщении.

При значительной интенсивности осадков паводки будут носить резкий характер развития, также возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения ливневым стоком и от разливов ручьев и малых водотоков, создается угроза низководным мостам, предупредили в УГМС. Из-за атмосферного фронта от бушующего в Китае тайфуна "Лекима" в западных и центральных районах края минувшей ночью прошли сильные и очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее. Днем в понедельник в западных, центральных и на севере восточных районов продолжатся сильные дожди. Всего за сутки в крае выпала полумесячная норма осадков. В результате паводка подтоплены 10 частных домов и подвалы в 10 многоквартирных домах в Пожарском районе.

По прогнозу гидрологов, на реках западных (бассейн озера Ханка) и центральных районов края (бассейн реки Уссури) ожидаются подъемы уровня воды на 0,6-1,4 м, на отдельных участках рек с выходом воды из низких берегов. Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.