CNN: жители Новой Зеландии добровольно сдали более 10 тыс. единиц оружия

СИДНЕЙ, 12 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. единиц огнестрельного оружия сдали жители Новой Зеландии в ходе правительственной программы по выкупу оружия, попавшего под запрет после терактов 15 марта в Крайстчерче. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN .

По ее данным, за первый месяц реализации программы новозеландская полиция провела более 90 публичных мероприятий по сбору полуавтоматического оружия, штурмовых винтовок и боеприпасов к ним. За это время более 7 тыс. владельцев сдали 10, 2 тыс. единиц оружия, получив компенсацию, размер которой зависел от вида и состояния оружия. Также сообщается, что еще более 1,2 тыс. человек передали полиции оружие, приобретенное незаконно. Согласно условиям программы, в этом случае компенсация его стоимости не выплачивается владельцу, однако он освобождается от ответственности за незаконное хранение запрещенного оружия.

После теракта в мечетях Крайстчерча, с 12 апреля текущего года, в Новой Зеландии было запрещено владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним. За нарушение данного запрета предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Правительственная кампания по выкупу попавшего под запрет оружия стартовала 12 июля и продлится до 20 декабря текущего года. На ее реализацию власти намерены потратить порядка 200 млн новозеландских долларов ($129,9 млн).

15 марта на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошли нападения, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил в суде, что невиновен в этих преступлениях. Следующие слушания по этому делу назначены на 4 мая 2020 года.