Около 30 несовершеннолетних было задержано на несогласованном шествии в Москве 10 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Около 30 несовершеннолетних было задержано в субботу 10 августа на незаконном шествии в центре столицы, которое прошло после согласованного митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова. Об этом ТАСС сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Около 30 подростков, даже чуть больше, было задержано, но все были отпущены в тот же день. Единственное, пришлось нашему аппарату вмешаться в ОВД Лосиноостровском, чтобы содействовать тому, чтобы ребят, которых там задержали, отпустили. Проблем это не вызвало", - сказала она.

Потяева добавила, что каких-либо обращений в аппарат омбудсмена по поводу задержаний несовершеннолетних на шествии пока не поступало. Она добавила, что сам согласованный митинг-концерт в субботу прошел спокойно, "все, кто хотели, выступили".

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы, которое устроили некоторые участники согласованного митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова после его окончания.

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.