Инвалид-колясочник был задержан на несогласованном шествии в Москве 10 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена выяснить обоснованность задержания инвалида-колясочника на несанкционированном шествии в центре Москвы, которое прошло после согласованной акции на проспекте Академика Сахарова 10 августа. Об этом она сообщила в понедельник ТАСС.

"Был задержан инвалид-колясочник, мы сделали запрос по нему, хотим сегодня получить информацию. Разбираемся, за что он был задержан, это особая тема", - сказала Потяева.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы, которое устроили некоторые участники согласованной акции на проспекте Академика Сахарова после ее окончания.

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.