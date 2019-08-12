Въездной турпоток в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 25%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число иностранцев, въехавших в Россию с туристическими целями в первом полугодии 2019 года, составило 1 млн 967 тыс. 221 человек, что на 24,97% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в ассоциации, за первое полугодие выросли все топовые въездные рынки, в том числе Китай, Германия, Израиль, Франция, Италия, Испания, Индия. Прирост турпотока в Россию показали также рынки, традиционно не входящие в число лидеров: Таиланд (30,7 тыс. туристов, рост на 28,46%), Япония (29,5 тыс., рост на 54,96%), Турция (23,4 тыс., рост на 8,83%), Австралия (23,3 тыс., рост на 10,64%), Канада (18 тыс., рост на 3,44%), Нидерланды (16,7 тыс., рост на 12,06%), Швейцария (13,9 тыс., рост на 16,8%), Австрия (13,7 тыс., рост на 32%), Бельгия (10,6 тыс., рост на 19,14%), Куба (10,5 тыс., рост на 2,9%), Гонконг (10,2 тыс., рост на 11,05%).

Из нескольких латиноамериканских стран, откуда в прошлом году вырос турпоток в связи с проведением чемпионата мира по футболу, упал. К ним относится Бразилия (снижение на 18,5% по сравнению с первым полугодием 2018 года), Аргентина (снижение на 38%), Колумбия (снижение на 29,2%), Уругвай (снижение на 27%), Боливия (снижение на 30,2%). Незначительно вырос турпоток из Мексики (рост на 4,7%) и Чили (рост на 15,5%).

Как сообщили в АТОР, общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года практически не вырос - годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств. В пятерку лидеров в вошли Украина, Казахстан Узбекистан, Китай, Таджикистан. Далее следуют Азербайджан, Финляндия, Киргизия, Армения и Польша. Эксперты отмечают, что за исключением Китая, практически весь въездной поток из этих стран является нетуристическим - личные визиты, трудовая миграция, визиты с целью шоппинга и торговли.