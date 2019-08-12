Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с аварией под Архангельском

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси направил свои соболезнования коллективу Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в связи с гибелью его сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области. Текст послания публикует в понедельник официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Уважаемый Валентин Ефимович [Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ]. Глубоко соболезную вам и вашим коллегам в связи с гибелью сотрудников ядерного центра при выполнении важного государственного задания. Прошу вас передать мои слова искреннего сочувствия тем, кто потерял в результате трагедии родных и близких", - говорится в послании.

Патриарх заявил о том, что РПЦ готова оказать поддержку семьям погибших сотрудников ядерного центра. "Нижегородская митрополия Русской Православной Церкви, со своей стороны, готова оказать необходимую духовную помощь и поддержку семьям погибших, а также всем людям, которые сейчас нуждаются в особой заботе и внимании", - цитирует его сайт РПЦ.

Во время инцидента 8 августа при испытании ракеты на полигоне Министерства обороны в Архангельской области, по словам директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова, погибли пять сотрудников института - Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Директор ядерного центра заявил, что в Сарове будет установлен памятник погибшим, а их семьям будет оказана материальная помощь.

РФЯЦ-ВНИИЭФ, размещенный в Сарове, - это крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Датой создания института считается 9 апреля 1946 года. В 2012 году на базе Свято-Успенской Саровской пустыни, Саровского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) и РФЯЦ-ВНИИЭФ по благословлению патриарха был создан Саровский Духовно-научный центр (ДНЦ). 31 июля патриарх Кирилл провел встречу с учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове.