Более 70 тыс. человек посетили байк-шоу "Тень Вавилона" под Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовал 10 и 11 августа у горы Гасфорта под Севастополем мотоклуб "Ночные волки", посетили более 70 тыс. зрителей, сообщила пресс-служба правительства города.

"В первый день гости праздника имели возможность посетить рок-концерт и стать свидетелями грандиозного шоу "Тень Вавилона". Во второй день состоялся мотопробег от горы Гасфорта до площади Нахимова и обратно, спортивный праздник, выставка ретро-автомобилей, рок-концерт", - говорится в сообщении.

10 августа выступили рок-группы "Пилот" и "Кипелов", а одним из гостей фестиваля стал президент России Владимир Путин. Глава государства приехал к горе Гасфорта на мотоцикле "Урал". В воскресенье вечером после мотопробега на сцену вышли экс-вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и группа "Алиса".

"Ночные волки" - первый в СССР и России байкерский клуб, основанный в 1989 году в Москве. Клуб проводит байк-фестивали с выступлениями рок-групп. Члены клуба принимают участие во многих мотопробегах и гонках по России и за рубежом.