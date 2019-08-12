Кузнецова попросит отозвать иск против родителей, пришедших на акцию в Москве с ребенком

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых, которые вышли на несогласованную акцию в Москве 27 июля с ребенком. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба детского омбудсмена.

"Что касается конкретной ситуации с супружеской парой Проказовых, они озвучивали позицию, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности. Со своей стороны мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых", - говорится в пресс-релизе.