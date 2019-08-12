В Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары в 11 городах

ТАСС, 12 августа. Итальянское министерство здравоохранения объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в 11 городах страны, в том числе в Риме, в связи с жаркой погодой. Соответствующее уведомление размещено в понедельник на сайте ведомства.

Согласно его прогнозу, 12 августа температура до 38 градусов Цельсия ожидается в итальянской столице, Анконе, Болонье, Больцано, Кампобассо, Флоренции, Фрозиноне, Латине, Перудже, Риети и Триесте. Во вторник, 13 августа, предупреждение будет действовать только в Кампобассо, Фрозиноне, Палермо, Перудже, Риети и Риме. При этом, по сведениям синоптиков, 12 августа на севере Апеннин ожидаются грозы.

Как отмечают местные СМИ, понедельник станет самым жарким днем на этой неделе. Метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать душ и ограничить физические нагрузки.