Синоптики прогнозируют заморозки на Северо-Западе России и в приполярном Урале

ТАСС, 12 августа. Заморозки ночью ожидаются в Архангельской области и Ненецком автономном округе на этой неделе, в центральных регионах России и в Поволжье потеплеет, а на севере и Дальнем Востоке пройдут дожди. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"[На Севере России] температура в ночные часы ожидается 0 +5 градусов, не исключены заморозки в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и в приполярном Урале. В дневные часы ожидается от 8 до 13 градусов. В Сыктывкаре и Архангельске - 10-15 градусов тепла, на широте Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Вологды - около 18-20 градусов. При этом будет облачно и пройдут дожди", - сказал Синенков.

По словам собеседника агентства, в Центральной части России и в Поволжье потеплеет. "Начало августа [на этой территории] было очень холодным, сейчас температура приблизится к обычной для середины августа: в дневные часы - 23-24 градуса тепла, по ночам в пределах 10-13 градусов. Практически до конца недели [в центральных регионах] погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. Сильные дожди пройдут только в ночь со вторника на среду, общее количество осадков может составить 10-15 мм в сутки. В Поволжье будет тепло, где-то от 20 до 24 градусов тепла, практически без осадков", - сказал Синенков.

В Сибири, по данным "Фобоса", существенных осадков не ожидается. "На юге Красноярского края похолодает, температура опустится в дневные часы до 20 градусов тепла, в Иркутской области тоже станет прохладнее - 20 градусов, пройдут кратковременные дожди, на уровне рек они не скажутся. На западе Сибири - в Омске, Новосибирске - без осадков и тепло, в пределах 25 градусов", - отметил Синенков. Теплая погода сохраняется также на Юге России: в ближайшие два дня в Крыму - 30 градусов тепла, в Сочи - 28-30 градусов, жарко также в низовьях Волги и Дона.

Сложные погодные условия ожидаются на этой неделе на Дальнем Востоке, куда направляется циклон "Лекима", который сейчас бушует в Китае. Смещение циклона на север приведет к сильным продолжительным ливням в Хабаровском крае, Приморье и на востоке Амурской области, прогнозируется подъем уровня воды в реках.