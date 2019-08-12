{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве

Победитель также получит 10 млн рублей на обустройство нового жилья

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Столото" (официальный распространитель государственных лотерей в РФ).

"В минувшие выходные, в 350-м тираже "Жилищной лотереи" состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Москве. Ее счастливым обладателем стал житель Республики Карелия. Победитель также выиграл 10 миллионов рублей на обустройство. Пока счастливый обладатель квартиры не объявился", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКарелия
Опрос: почти половина россиян испытывают сложности с покупкой лекарств
Среди основных причин - отсутствие денег на приобретение лекарств и отсутствие нужных препаратов в аптеках
Читать полностью