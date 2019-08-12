В ОНК Москвы предложили генпрокурору РФ создать рабочую группу по защите прав заключенных

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с предложением создать на площадке надзорного ведомства межведомственную рабочую группу по защите прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания.

"Мы предлагаем создать на площадке Генеральной прокуратуры РФ межведомственную рабочую группу с участием членов ОНК, прокуроров, представителей уполномоченного по защите прав человека в РФ, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите прав детей и членов СПЧ с целью усиления контроля за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, а также для выработки рекомендаций и мер по профилактике нарушений прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц", - сообщил Мельников корреспонденту ТАСС.

По его словам, в ОНК Москвы и других регионов регулярно поступают жалобы от заключенных на плохие условия содержания, в том числе на ненадлежащее оказание медицинской помощи, нарушения прав при конвоировании в суды, перелимит в СИЗО, ненадлежащее санитарное состояние помещений и качество питания. Мельников отметил, что также поступают жалобы на вымогательство денег и применение пыток со стороны специального контингента и сотрудников следственных изоляторов, колоний и отделов полиции.

Кроме того, Мельников обратил внимание генпрокурора, что не снижается и количество жалоб на необоснованно длительное содержание под стражей. "Последнее время в СМИ регулярно появляются видеозаписи некоторых случаев бесчеловечного отношения к заключенным и явного нарушения прав лиц, содержащихся под стражей, вызывающие широкий общественный резонанс, что свидетельствует об актуальности поднимаемой темы", - говорится в обращении ответственного секретаря ОНК.