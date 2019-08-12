Горняки двух шахт в Донбассе протестуют из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Горняки шахты "Украина" в Донецкой области присоединились к шахтерам "Кураховской", которые с 8 августа перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка, требуя возмещения долгов по заработной плате. Об этом в понедельник сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня протестуют горняки шахты "Кураховская". Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка. К участникам акции присоединились горняки шахты "Украина", которые отказались ехать в шахту голодными", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, горняки требуют полного погашения задолженности по зарплате.

Горняки "Кураховской" шахты 8 и 9 августа с теми же требованиями уже перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка. Как сообщал председатель профсоюзной организации шахты "Кураховская" Алексей Сорока, шахтерам не выплатили 22% зарплаты за май и 100% за июнь и июль.