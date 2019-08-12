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Всех пострадавших в ДТП в Ростовской области выписали из больницы

По информации ГИБДД России, все пассажиры микроавтобуса - граждане Азербайджана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе "Дон" в Ростовской области выписали из больницы. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Инцидент произошел утром 29 июля в Красносулинском районе Ростовской области. Погибли два человека, 11 пострадали. По сведениям ГИБДД России, все пассажиры микроавтобуса - граждане Азербайджана.

"В настоящее время все пострадавшие в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области на 959-м км трассы М-4 "Дон" выписаны из центральной городской больницы города Зверево в удовлетворительном состоянии", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным полиции, водитель частного микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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