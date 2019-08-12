Росстат определил призеров конкурса логотипа Всероссийской переписи населения 2020 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Призерами конкурса Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по созданию логотипа Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) стали Марианна Данькова из Москвы, Александр Баранов из Петергофа и Максим Ерченко из Брянска.

"По итогам голосования жюри определило трех призеров конкурса на логотип ВПН-2020. Среди них - работа индивидуального предпринимателя из Москвы, дизайнера Марианны Даньковой, еще одним призером стал Александр Баранов, руководитель отдела дизайна и корпоративного брендинга из Петергофа, также одной из лучших признана работа графического дизайнера из Брянска Максима Ерченко", - говорится в сообщении медиа-офиса ВПН-2020.

На конкурс поступило 1 тыс. 289 заявок из практически всех регионов России. "Выражаем глубокую признательность жюри, перед которым стояла сложнейшая задача - выбрать лучшие проекты из такого огромного количества интересных работ", - приводятся в сообщении слова оператора конкурса, генерального директора агентства КРОС.Маркетинг Натальи Живой.

Логотипы-победители

Вариант логотипа Марианны Даньковой состоит из фигурок людей, обменивающихся данными. Представленные в виде точек данные формируют границы субъектов и всей страны. "Логотип Всероссийской переписи населения 2020 должен объединить людей в новом online формате и связать села, города и целые регионы в единое целое", - приводит ее слова медиа-офис ВПН-2020.

Логотип Александра Баранова представляет собой схематическую карту России, составленную из разноцветных полос, напоминающих столбцы графиков. "В основе логотипа - страна, объединяющая разные группы людей, народности и этносы, которые, несмотря на внешние различия, объединены в одно целое, растут и развиваются", - цитирует дизайнера медиа-офис.

Максим Ерченко представил логотип в виде фонарика, составленного из традиционного переписного бланка и планшетного компьютера, символизирующего новые технологии проведения переписи. По его мнению, которое приводит медиа-офис ВПН-2020, такой источник света "является аллегорией к выявлению ситуации и подсчету жителей".

Всероссийский конкурс

Прием работ на конкурс Федеральной службы государственной статистики на создание логотипа Всероссийской переписи населения 2020 года проходил с 23 июля по 6 августа. В конкурсе могли принять участие обладающие профессиональными навыками в сфере дизайна граждане России старше 18 лет, а также зарегистрированные в стране юридические лица. Призеры конкурса получат премии в размере 190 тыс. рублей.

В следующем году Росстат планирует провести конкурс, в котором каждый россиянин сможет лично поучаствовать в выборе талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением новейших цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При поквартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках. Кроме того, переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.