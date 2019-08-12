Опрос: почти половина россиян испытывают сложности с покупкой лекарств

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сложности с приобретением лекарственных средств, в том числе из-за их отсутствия в аптеках или нехватки средств, испытывают 49% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса в рамках исследования "Качество и доступность лекарственных средств-2019".

Исследование проведено ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко" совместно с межотраслевым объединением "Фармпробег".

"В целом 49% респондентов исследования указали на то, что испытывают сложности с приобретением лекарственных средств. Среди основных причин - отсутствие денежных средств на приобретение лекарств (55%) и отсутствие нужных препаратов (38%). Незначительный процент респондентов отметил фактор отсутствия аптек (5%) и недоступность привычного лекарства (2%)", - привела результаты опроса в понедельник пресс-служба "Фармпробега".

Почти треть опрошенных (29%) среди основных недостатков льготного лекарственного обеспечения назвала выдачу заменяющих препаратов, отсутствие лекарств в аптеке (21%) и необходимость постоянно ходить за рецептом к врачу (19%). При этом 89% участников исследования считают, что существующую систему лекарственного обеспечения льготной категории граждан необходимо изменить.

"Проблему лекарственного обеспечения нельзя сводить только к обеспечению лекарственными средствами льготной категории граждан. Эта проблематика гораздо шире, <...> 10-15% населения, кто имеет льготы - это лишь верхушка айсберга, большинство россиян нуждаются в лекарствах на этапе амбулаторного лечения. Важно покрывать абсолютно все потребности наших граждан и создавать все условия для доступности препаратов", - цитируются в исследовании слова академика РАН, научного руководителя ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко" Рамила Хабриева.

Он привел в пример создания доступности лекарств в Кировской области, где запустили пилотный проект по лекарственному возмещению, который запустили в феврале 2019 года. Его суть заключается в том, что пациент на основании выписанного рецепта сам выбирает лекарственный препарат в аптеке по торговому наименованию и платит за него сумму за вычетом 50% от предельной цены на лекарство. Аптекам впоследствии возмещают недополученную сумму из областного бюджета, правом на лекарственное возмещение могут воспользоваться жители с болезнями системы кровообращения. "Уже есть понимание, что необходимо внедрить региональные пилоты еще в 8-10 регионах дополнительно", - отметил Хабриев.