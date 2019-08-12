Кравц, "Грот" и Slame выступят на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Гости фестиваля "Ритм моего города" смогут бесплатно поучаствовать в открытых тренировках по паркуру и воркауту, а также послушать выступления группы "Кирпичи", "Грот", Кравца и Slame с 12 по 18 августа на ВДНХ. Об этом сообщили в понедельник в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На ВДНХ продолжается фестиваль уличной культуры "Ритм моего города". С 12 по 18 августа на фестивале пройдет неделя "Street Sport". На главной сцене можно будет послушать группы "Кирпичи" и "Грот", Amchi и Ternovoy, Кравц, Slame. На главной аллее ВДНХ будет работать спорт-зона, где все желающие смогут бесплатно поучаствовать в открытых тренировках, мастер-классах и турнирах по воркауту, скейтбордингу, паркуру и другим самым популярным видам спорта", - говорится в сообщении.

Все желающие смогут попробовать свои силы в тренировках по самокатному спорту, BMX (велосипедный мотокросс) и скейтбордингу, посетить мастер-классы по паркуру и фрирану. Также гости мероприятия смогут поиграть в кикер (настольная игра, основанная на футболе) и настольный хоккей, поучаствовать в турнире по панна-футболу (новая разновидность городского футбола, в которой игроки "сражаются" один на один в замкнутой площадке -"клетке").

Кроме того, гости фестиваля услышат выступления Rigos, Типси Типа, Dino MC 47 и Словетского.

Фестиваль "Ритм Моего Города" проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.