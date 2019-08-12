В Госдуме предложили меры по ограничению монополизма аптечных сетей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств к сентябрю подготовит законодательные предложения по ограничению монопольного положения аптечных сетей в РФ. Об этом сказал в понедельник ТАСС глава рабочей группы, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на возглавляющую профильную подгруппу депутата Елену Панину, что парламентарии намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора.

"То, что подготовила подгруппа, возглавляемая Еленой Паниной, это ряд предложений об изменениях в ряде законов - об обращении лекарственных средств, о торговой деятельности, - пояснил Исаев. - Они направлены на сдерживание монополизма сетей".

Сейчас аптечные сети являются фактически монополистами рынка, обратил внимание депутат, уточнив, что, по экспертным оценкам, в 2018 году более 50% лекарств было продано через 10 аптечных сетей. При этом их деятельность не регулируется законодательством, отсутствует само понятие "аптечная сеть", констатировал он. "Хотя сети есть, существуют даже ассоциации сетей. Поэтому ограничения, которые мы вводили для торговых сетей, на них не распространяются, и [аптечные] сети используют преимущества своего монопольного положения по отношению к производителям", - сказал Исаев.

"Это бонусы, которые они взимают за то, что просто кладут лекарства на полки, дополнительные деньги в виде проведения маркетинговых акций по продвижению лекарств, деньги на обучение персонала по продаже конкретного лекарства", - привел примеры Исаев. "Кроме того, сети заинтересованы в продвижении наиболее дорогостоящих лекарств, потому что маржа от них существенно выше, - добавил он. - Но если в них одно и то же действующее вещество, например, ацетилсалициловая кислота, оно может продаваться условно за 100 рублей, а может быть в виде другого навороченного средства и продаваться за 1 тыс.".

В связи с этим готовится ряд поправок, которые "ограничат возможности аптечных сетей, в частности, размеры бонусов, которые они могут брать", подтвердил Исаев. Также сети будут обязаны "предлагать разные по ценовому сегменту лекарства c одним и тем же действующим веществом (если они есть на рынке)". "Мы договорились, что эти инициативы будут готовы к сентябрю в виде уже готовых законопроектов, после этого соберем круглый стол или парламентские слушания, где подробно их обсудим, и уже в осеннюю сессию хотим начать процесс их принятия", - заключил он.

Дискуссионный вопрос с наценкой

Исаев назвал сложным и дискуссионным вопрос о введении фиксированной наценки на лекарства. "Он нуждается в дополнительном обсуждении, поскольку у аптек есть аргументы: есть значительное количество лекарств, которые уже имеют фиксированную как цену, так и наценку", - пояснил он, добавив, что они входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в котором уже около 800 наименований.

"Поэтому мы не можем допустить, чтобы аптекам вообще стало невыгодно продавать некоторые виды лекарств", - сказал Исаев, повторив, что "здесь нет готового решения".