Французский госсекретарь призвала начать расследование деяний Эпштейна во Франции

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Расследование деяний американского финансиста Джеффри Эпштейна, который в субботу покончил с собой в ожидании суда по обвинению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, должно быть начато во Франции. Об этом заявила в понедельник французский государственный секретарь по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа.

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

Согласно заявлению Шьяппы, опубликованному в ее Twitter, "американское расследование выявило связи с Францией". "В связи с этим представляется крайне важным, чтобы расследование было начато во Франции, чтобы пролить свет на это дело, - отмечается в коммюнике госсекретаря. В этой связи мы подтверждаем нашу решимость защищать молодых девушек от сексуального насилия, включая криминальные сети эксплуатации, что даст возможность для дальнейших действий".

"Смерть Эпштейна не должна лишать правосудия жертв, на которое они имеют право. Это является необходимым условием их психологической реабилитации, а также условием для более эффективной защиты других девушек, столкнувшихся с такими организованными сетями", - подчеркивается в заявлении.

Джеффри Эпштейн был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что в 2002-2005 годах финансист организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В субботу утром Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали его смерть.